وأكد أردوغان في كلمة له عقب فوزه بالانتخابات أنه سيترك الخلافات، وسيركز على تحقيق الأهداف الوطنية والتوحد من أجلها، فيما دعا كليجدار أوغلو الأتراك إلى ما وصفه بمواصلة "النضال من أجل الديمقراطية"، مؤكدا أن مشاكل تركيا سوف ستستمر.

فوز أردوغان جاء في وقت تعاني فهي تركيا من أزمة اقتصادية، وزيادة في التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية، إلا أن الأزمة الاقتصادية لم تمنع الأتراك من منح صوتهم لأردوغان.

ويؤكد السياسي التركي شكري كربوغا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هناك عوامل عدة ساهمت في فوز أردوغان بالانتخابات التركية رغم الأزمة الاقتصادية: