وقال بايدن في تغريدة على "تويتر": "ألف مبروك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه".

وأضاف: "أتطلع إلى مواصلة العمل معا كحلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار يوم الأحد فوز أردوغان بعد حصوله على 52.14 بالمئة من الأصوات، مما يمثل النتيجة الرسمية للانتخابات.

وقال ينار إنه بعد إحصاء 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع، حصل كليجدار أوغلو منافس أردوغان على 47.86 بالمئة.

وأضاف أنه مع وجود فارق يزيد عن مليوني صوت بين المرشحين الاثنين فإن بقية الأصوات التي لم تحص بعد لن تغير شيئا في النتيجة.