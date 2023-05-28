وقال الكرملين إن بوتين وجه رسالة لأردوغان قال فيها إن "الفوز في الانتخابات كان نتيجة طبيعية لعملكم المتفاني كرئيس للجمهورية التركية".

وأضاف: "وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة وإدارة سياسة خارجية مستقلة".

وتابع بوتين: "نحن نقدر بشدة إسهامك الشخصي في تعزيز العلاقات الروسية التركية الودية والتعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات".

وحصد أردوغان نحو 52 في المئة من الأصوات مقابل نحو 48 في المئة لخصمه كمال كليجدار أوغلو بعد فرز 99.99 في المئة من بطاقات الاقتراع، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وقالت لجنة الانتخابات التركية إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت أكثر من 85 في المئة.