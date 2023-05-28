وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على تويتر :"خالص التهاني للرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا الصديقة.. تمنياتي له التوفيق في مواصلة قيادة بلاده نحو مزيداً من التقدم والازدهار .. ونتطلع معه إلى ترسيخ شراكتنا الإستراتيجية والعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت وكالة أنباء الاناضول الرسمية أن إردوغان حصد نحو 52 في المئة من الأصوات مقابل نحو 48 في المئة لخصمه كمال كليجدار أوغلو بعد فرز نحو 99.5 في المئة من بطاقات الاقتراع.

وقال أردوغان مخاطبا أنصاره إن الناخبين منحوه مسؤولية الحكم للسنوات الخمس المقبلة. وأضاف، مخاطبا حشدا مبتهجا من على متن حافلة في إسطنبول،"الفائز الوحيد هو تركيا".