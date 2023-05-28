وذكر أردوغان فيما بدا أنه "خطاب الاحتفال بالفوز" وهو واقف على متن حافلة صغيرة في إسطنبول:

نحن عشاق إسطنبول، معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر.

الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا من شعبنا.

شعبنا جعلنا نعيش عيدا ديمقراطيا، فشكرا لشعبنا.

أهنئ رجالنا ونساءنا وشبابنا وكل من بذل جهوده في سبيل قضية العدالة والتنمية.

إن شاء الله سنكون على قدر الثقة التي منحتمونا إياها.

هذه المسيرة المباركة لن تتوقف، من يخدم الشعب لا يهزم أبدا.

تركيا أمانة في أعناقنا.

فوزي بالانتخابات الرئاسية تكريس للديمقراطية.

أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب كمال كليجدار أوغلو على تسببه في خسارة الانتخابات.

أمامنا عام 2024، الانتخابات المحلية سنكسبها.. لا توقف، سنعمل كثيرا.

كملتنا القادمة ستكون من القصر الرئاسي في أنقرة وسنوجهها للعالم بأسره.

وحسب النتائج النهائية، التي نشرتها وكالة الأناضول للأنباء، فقد حصل أردوغان على نحو 52 في المئة من الأصوات، مقابل نحو 47 في المئة لمنافسه كليجدار أوغلو.

وكان الرئيس التركي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات في الجولة الثانية من الانتخابات، بعد أن كان على وشك تحقيق فوز من الجولة الأولى في 14 مايو.

وفي الجولة الأولى، حصل كليجدار أوغلو على 44.9 بالمئة من الأصوات مقابل 49.5 بالمئة لأردوغان.