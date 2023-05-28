وحسب النتائج النهائية، التي نشرتها وكالة الأناضول للأنباء، فقد حصل أردوغان على نحو 52 في المئة من الأصوات، مقابل نحو 47 في المئة لمنافسه كليجدار أوغلو.

وكان الرئيس التركي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات في الجولة الثانية من الانتخابات، بعد أن كان على وشك تحقيق فوز من الجولة الأولى في 14 مايو.

وفي الجولة الأولى، حصل كليجدار أوغلو على 44.9 بالمئة من الأصوات مقابل 49.5 بالمئة لأردوغان.

وقال أردوغان، في وقت سابق، إن التصويت لصالحه سيضمن الاستقرار بعد أن حصل تحالفه على أغلبية برلمانية.

وانتهى التصويت اليوم في الساعة الخامسة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش)، وكان قد بدأ في الثامنة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش).

وقالت لجنة الانتخابات التركية إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت أكثر من 85 في المئة.