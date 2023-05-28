وجاء في تغريدة أردوغان التي نشرت في تمام الساعة السادسة، "أدعو جميع إخواني لرعاية صناديق الاقتراع حتى صدور النتائج نهائية، حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا فوق رؤوسنا حتى اللحظة الأخيرة".

وستصدر النتائج تباعا خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن تكتمل في وقت مبكر مقارنة بتوقيت إعلانها بعد التصويت في الجولة الأولى نظرا لأن بطاقات الاقتراع أبسط ولا تضم سوى أردوغان و كليجدار أوغلو.