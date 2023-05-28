ومن المتوقع ظهور نتائج أولية في غضون ساعات.

ودعا الرئيس رجب طيب أردوغان، لحماية صناديق الاقتراع حتى إعلان النتائج النهائية.

من جانبه أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا انتهاء عملية التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات دون مشاكل تذكر.

وفي السياق، قال الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض: "سنحمي إرادة الشعب التركي، واثقون من تحقيق النصر، ونقوم بمتابعة حثيثة لعملية فرز الأصوات".

وكان أردوغان أنهى الجولة الأولى متقدما بأربع نقاط مئوية على كمال كليجدار أوغلو، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق نسب 50 بالمئة.