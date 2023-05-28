وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو"، و6 صواريخ من طراز هيمارس خلال يوم واحد".

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 4 مركبات جوية أوكرانية دون طيار في مناطق غوفتنيفوي في مقاطعة خاركيف وكوباني في مقاطعة زابوريجيا وسلافنوي في دونيتسك.

وأعلنت الوزارة أيضا عن مقتل المئات من الجنود الأوكرانيين في جبهات القتال المختلفة في خاركيف ولوغانسك وزابوريجيا، كما أعلنت عن تدمير العديد من القطع والمعدات الحربية.

وقالت الوزارة إن الجيش الروسي تمكن من القضاء على نحو 545 عسكريا أوكرانيا، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 340 منهم قتلوا في اتجاه دونيتسك، بواسطة قوات مجموعة "جنوب".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت السبت إن قواتها اعترضت صاروخين من طراز "ستورم شادو" وعدة صواريخ من طراز "هيمارس" الأميركي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها السبت أيضا القوات الروسية اعترضت صواريخ "هارم" الأميركية الصنع ذات المدى الأقصر، وأسقطت 19 طائرة مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكانت بريطانيا زودت أوكرانيا بصواريخ كروز بعيدي المدى من طراز "ستورم شادو" في وقت سابق، فيما طلبت كييف من برلين مؤخرا تزويدها بصواريخ كروز من طراز "توروس"، غير أنه لم يعرف بعد ما إذا وافقت ألمانيا على طلب أوكرانيا.