وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي، نشر الصحفي الذي أجراها مقطعًا منها على شبكات التواصل الاجتماعي: "إنه لعب بالنار.. لا شكّ في ذلك".

وأضاف "إنه تصعيد غير مقبول" تقوده "واشنطن ولندن والدول الدائرة في فلكهما داخل الاتحاد الأوروبي" التي تريد "إضعاف روسيا"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وكانت واشنطن أعربت مؤخرًا عن استعدادها للسماح لدول أخرى بتزويد كييف بمقاتلات "إف-16" التي تطالب بها، منددًا بـ"تصعيد غير مقبول".

وقال وزير الخارجية الروسي إن التصعيد فيما يتعلق بتزويد كييف بالأسلحة غير مقبول، وكثير من "العقلاء" في الغرب يفهمون ذلك.

وأضاف لافروف "هذا تصعيد غير مقبول. أعتقد أنه لا يزال هناك أناس في الغرب يفهمون ذلك، لكن كل شيء تمليه واشنطن ولندن على حلفائها داخل الاتحاد الأوروبي"، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي للأخبار.

وأشار لافروف سابقا، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن تصريحات رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، بأن كييف لن تستعيد المناطق المفقودة مستقبلا، خطوة للأمام لفهم التطورات في الواقع.