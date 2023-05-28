وقال كليتشكو بطل الملاكمة السابق إن "امرأة تبلغ 35 عاما تم نقلها إلى المستشفى، وتوفي رجل يبلغ 41 عاما"، مضيفا أن حطام طائرة مسيّرة سقط بالقرب من محطة وقود.

وأشار كليتشكو إلى أن الدفاعات الجوية في كييف أسقطت "أكثر من 20 طائرة مسيّرة متجهة إلى المدينة"، مناشدا سكان العاصمة "ابقوا في الملاجئ. الهجوم هائل".

وتابع أن حريقا اندلع أيضا في مقر شركة في منطقة هولوسيفسكي.

وأحصى سيرهي بوبكو رئيس الإدارة المدنية والعسكرية المحلية الجمعة وقوع 13 هجوما في كييف خلال هذا الشهر.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تضاعفت أيضا التقارير عن شن هجمات بالطائرات المسيّرة داخل روسيا في المناطق المحاذية لأوكرانيا.

وذكرت السلطات الإقليمية الروسية إن قصفا استهدف هذه المناطق السبت أسفر عن مقتل شخصين.

وتحمل موسكو كييف وداعميها الغربيين مسؤولية هذه الهجمات، بما في ذلك الهجوم على الكرملين، لكن أوكرانيا تنفي أي علاقة لها.