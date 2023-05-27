ولم تسفر الجولة الأولى التي جرت في 14 مايو الجاري، عن حصول أي من المرشحين على نسبة الحسم 50+1 في المئة، حيث حصل أردوغان عن على نسبة 49 في المئة، بينما حصل أوغلو على 45 في المئة من الأصوات.

وقبل يوم من الذهاب نحو التصويت، تبارت المؤسسات التي تقوم باستطلاعات الرأي على إعلان ما توصلت إليه بشأن نتائج جولة الإعادة.

حظوظ أردوغان

توقعات شركة "كوندا" فوز أردوغان بنسبة 52.7 في المئة مقابل 47.3 في المئة لكليجدار أوغلو.

ارتفعت النسبة لدى شركة "آسال" إلى 53.4 المئة لصالح أردوغان.

توقعت شركة "ساروس" حصول أردوغان على 53.1 في المئة من الأصوات.

توقعت شركة "بيمار" حصول أردوغان على 52.19 في المئة.

ترجح أغلب استطلاعات الرأي بقاء الرئيس أردوغان في السلطة لمدة خمس سنوات أخرى.

حظوظ كليجدار أوغلو

توقعت شركة "AREA" فوز كليجدار أوغلو بفارق بسيط بلغ 50.6 في المئة.

توقعت "ORC" حصول كليجدار أوغلو على نسبة 51.4 في المئة من الأصوات.

الحظوظ الأقوى

المحل السياسي التركي، هشام غوناي، يقول إنه بعد الجولة الأولى تبدو حظوظ الرئيس أردوغان هي الأقوى حيث يحتاج فقط إلى نصف نقطة في الجولة الثانية للبقاء في السلطة، أما كليجدار أوغلو فيحاول استمالة أصوات الـ5 في المئة التي صوتت لتحالف الأجداد في الجولة الأولى.

وأضاف غوناي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن احتمال فوز أردوغان هو الأقوى بعدما أبدى المرشح الرئاسي سنان أوغان دعم أردوغان في الجولة الثانية، ولو تمكن من إقناع نسبة قليلة ممن صوتوا له ستكون كافية لفوز الرئيس الحالي، بينما يواجه كليجدار أوغلو عدة صعوبات لتأمين أصوات تحالف الأجداد بشكل كامل إضافة إلى إقناع عدد ممن عزفوا عن التصويت في الجولة للنزول والتصويت له للمحافظة على حظوظه في المنافسة.

تصويت الخارج

فاقت أعداد المصوتين بالخارج في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية أعدادهم في الجولة الأولى، حيث شارك مليون و895 ألفا و430 ناخبا تركيا، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وذلك في الممثليات الخارجية والمعابر الحدودية.

وفي الجولة الأولى التي انعقدت منتصف الشهر الجاري، أدلى مليون و839 ألفا و461 مغتربا بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت (53.85%). وحصل الرئيس رجب طيب أردوغان على (57.47%) من أصوات الخارج مقابل (39.57%) لمنافسه كمال كليجدار أوغلو.

ويمثل المغتربون نحو 5 في المئة من إجمالي الناخبين، ويتجاوز عددهم 3 ملايين في 73 دولة بالعالم.

التصويت