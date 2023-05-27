وكتب كليجدار أوغلو في حسابه على موقع "تويتر": "من أولى المراسيم التي سأوقعها بعد الفوز في الانتخابات ضمان بث المباريات على قناة "تي آر تي" بدون تشفير، لأنهم سرقوا ملذات الأمة الصغيرة، وهكذا سوف تتصالح الأمة مع "تي أر تي" وستكون حقا قناة الأمة".

ولتنفيذ هذا القرار سيتوجب على القناة شراء حقوق البث من الأندية والتي تملكها حاليا قناة "بي إن سبورت"، وبحسب الاتفاق المبرم بين الاتحاد التركي وقناة بي إن سبورت تم شراء حقوق البث لمدة عامين مقابل 2.2 مليار ليرة تركية.

وبلغت إيرادات "تي آر تي" في عام 2022 نحو 10.9 مليار ليرة تركية، بينما سجلت أرباحها الصافية 2.4 مليار ليرة تركية في نفس العام.

الجولة الثانية

ويصوت الناخبون الأتراك الأحد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا التي ستحسم السباق بين رجب طيب أردوغان الذي يتولى المنصب منذ أغسطس 2014 ومنافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو.

ويتولى رئيس تركيا منصبه مدة خمس سنوات.

وقد أقر استفتاء أُجري عام 2017 مقترح أردوغان توسيع سلطات الرئاسة وجعل رئيس الدولة رئيسا للحكومة وإلغاء منصب رئيس الوزراء، وهو يضع بصفته رئيسا لتركيا، السياسات المتعلقة بالاقتصاد والأمن والشؤون الداخلية والدولية.

وحصل أردوغان في الجولة الأولى التي جرت في 14 مايو على 49.5 بالمئة من الأصوات فيما حصل كليجدار أوغلو، وهو مرشح تحالف معارضة يضم ستة أحزاب، على تأييد 44.9 بالمئة من الناخبين.

وحل المرشح القومي سنان أوغان ثالثا بتأييد 5.2 بالمئة ليتم استبعاده.