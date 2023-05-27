ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها السبت أيضا القوات الروسية اعترضت صواريخ هارم الأميركية الصنع ذات المدى الأقصر، وأسقطت 19 طائرة مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكانت بريطانيا زودت أوكرانيا بصواريخ كروز بعيدي المدى من طراز "ستورم شادو" في وقت سابق، فيما طلبت كييف من برلين تزويدها بصواريخ كروز من طراز "توروس"، غير أنه لم يعرف بعد ما إذا وافقت ألمانيا على طلب أوكرانيا.

ومن التفاصيل الأخرى التي ذكرتها وزارة الدفاع الروسية في موجزها اليومي:

مقتل 60 عنصرا من القوات المسلحة الأوكرانية في المعارك الدائرة على محور كراسنوليمان في يوم واحد.

القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.

دمرت القوات المسلحة الروسية مستودعي ذخيرة للواء 79 المحمول جواً ولواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في في دونيتسك وزابوريجيا.

مقتل 260 جنديا أوكرانيا في المعارك الدائرة على محور دونيتسك.

ضربت القوات الروسية مواقع قيادة لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية في قرية فيركنيكامينسكوي وتوريتسك في دونيتسك.

دمرت القوات المسلحة الروسية مستودع الذخيرة للواء الآلي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا.

هجمات أوكرانية على بيلغورود

من ناحية ثانية قال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف المحاذية لأوكرانيا:

تعرضت منطقة بيلغورودسكي تعرضت للنيران 9 مرات خلال اليوم الماضي.

تم تنفيذ هجومين باستخدام طائرات مسيرة، ولم تقع إصابات.

قوات الجيش الأوكراني قصفت قرية نوفوبتريفكا بقذائف الهاون.

تعرضت منطقة فولوكونوفسكي للقصف 14 مرة بقذائف الهاون ولم تسجل أي إصابات.

قصفت وحدة القوات المسلحة قرية كوزينكا بقذائف الهاون والمدفعية.

صد هجوم أوكراني على باخموت

وفي وقت سابق من صباح السبت، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات المدفعية المحمولة جوا التابعة لها أحبطت هجوما للقوات الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك (باخموت).

وأوضحت أن أطقم الطائرات المسيرة رصدت مجموعة من المشاة تدعمها المدرعات تقترب من المواقع الروسية، وأنه تم استهدافها وتدميرها بواسطة المدفعية وأجبرت القوات الأوكرانية على التراجع.