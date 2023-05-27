وقالت متحدثة باسم الوزارة الألمانية لوكالة فرانس برس، اليوم السبت "تلقينا طلباً من الجانب الأوكراني في الأيام القليلة الماضية" من دون أن تذكر أي تفاصيل عن عددها.

ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت برلين ستقبل أم لا، الأمر الذي من المتوقع أن يثير مناقشات حادة داخليًا.

زادت الحكومة الألمانية بشكل ملحوظ من إمداداتها العسكرية إلى كييف في الأشهر الأخيرة، لكنها لاتزال متحفظة حيال تزويدها بصواريخ كروز أو دعم سلاح الجو الأوكراني والمساعدة في تسليم مقاتلات "إف-16" على سبيل المثال.

وأعلنت بريطانيا أحد الداعمين الرئيسيين لكييف، مؤخرًا عزمها تسليم صواريخ من طراز "ستورم شادو" إلى أوكرانيا، لتكون الأولى التي تزودها بهذا النوع من الأسلحة بعيدة المدى.

تأتي هذه التطورات في حين تستعد كييف منذ شهور لشن هجوم مضاد من أجل طرد القوات الروسية من الأراضي التي تسيطر عليها في أوكرانيا.

وكانت صحيفة "فرانكفورت الجيماين تسايتونغ" الألمانية نقلت عن مصادر، بأن كييف طلبت من برلين رسميا تزويدها بصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "توروس".

وقالت الصحيفة: "تحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالفعل عن موضوع تسليم بلاده صواريخ بعيدة المدى، خلال اللقاء مع المستشار أولاف شولتس في برلين في أوائل مايو.

ورغم أن المتحدث باسم المستشار لا يريد التعليق على الموضوع، إلا أن وزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية تؤكد أن أوكرانيا طلبت فعلا تزويدها بصواريخ توروس".

وفي وقت سابق، طالب عضو البرلمان الألماني رودريش كيسويتر، حكومة بلاده بتزويد أوكرانيا بصواريخ مجنحة من هذا الطراز.

صاروخ توروس