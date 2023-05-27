وردا على سؤال من صحيفة "بلاكنوت"، حول سير الأمور الآن في مدينة باخموت، التي سيطرت عليها قوات فاغنر مؤخرا، قال بريغوجين، إن الجيش الروسي يعمل بنشاط في استلام مواقعه داخل المدينة، بدلا من قوات "فاغنر".

وأضاف بريغوجين: "واليوم (الجمعة) وزارة الدفاع الروسية تنفذ الاتفاقات بشكل كامل. لذلك، اعتبارا من 1 يونيو، ستخضع باخموت بالكامل لسلطة وزارة الدفاع".

وأشار إلى أن جنود "فاغنر" يغادرون بشكل مخطط ومنظم، ومن المفترض أنه بعد الانتهاء من العملية، سيتوجهون إلى المعسكرات الميدانية لإعادة تشكيلهم، وإعادة التوظيف والتدريب الإضافي، بحسب ما نقلت "وكالة الأنباء الفيدرالية" الروسية.

بريغوجين يودع الأسرى الأوكرانيين

وفي وقت سابق، تحدث بريغوجين إلى أسرى الحرب الأوكرانيين قبل إطلاق سراحهم في عملية تبادل أسرى، مذكرا إياهم بما سيواجهونه إذا عادوا إلى ساحة المعركة.

ونشرت الخدمة الصحفية لشركة "كونكورد" مقطع فيديو ألقى فيه بريغوجين، كلمات فراق على جنود القوات الأوكرانية، الذي سيتم إطلاق سراحهم، كجزء من الصفقة، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم الأخباري.

وقال بريغوجين، إنه في غضون ساعتين سيتم إرسال الأوكرانيين من أرتيوموفسك (باخموت) إلى بلادهم، وسأل خلال حديثه مع الأسرى، عما إذا كان قد تم اضطهادهم أو تعذيبهم، وأجاب الجميع بالنفي.

وقال بريغوجين: "إذا رأينا أو أسرنا شخصا منكم مرة أخرى، فأنتم تعرفون النتيجة بنفسكم. لذلك، اجلسوا في المنزل، اشحذوا القذائف، ولا تحملوا الرشاشات في أيديكم. هيا، حظ سعيد".

وفي الفيديو، بريغوجين، مع مقاتلين روس عادوا من الأسر في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه تلقى معلومات تفيد بأن أحدا منهم لم يستسلم بأيديه العارية. وأكد ذلك الجنود العائدون.

كما اعترف بريغوجين أنه من أجل تبادل مواطني روسيا، كان على المجموعة القيام بالكثير من العمل الجاد.