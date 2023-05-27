وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "هذه خطوة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد شديد الخطورة".

ومضت روسيا الخميس قدما في خطتها لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء التي قال رئيسها إن الرؤوس الحربية في طريقها بالفعل. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن الخطة في مارس.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنه بصدد التوقيع مع مينسك على الوثائق الخاصة بإجراءات تخزين تلك الأسلحة في روسيا البيضاء.

وقال بوريل إن القرار ينتهك العديد من الاتفاقيات الدولية.

وأضاف "ندعو روسيا لاحترام تلك الالتزامات".

ومضى يقول "النظام في روسيا البيضاء متواطئ في الحرب غير القانونية ولا المبررة على أوكرانيا".

وأضاف "نطالب السلطات في روسيا البيضاء بوضع حد فوري لدعمها للحرب على أوكرانيا والعدول عن القرارات التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات في المنطقة وتقويض سيادة روسيا البيضاء".

وقال إن أي محاولة "لتصعيد الموقف بدرجة أكبر سيقابلها رد فعل قوي ومنسق".