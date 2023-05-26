واعتبر ميدفيديف أن "أوروبا أصيبت بالجنون، كونها مستمرة في تسخين وتأجيج الموقف بقراراتها، بينما تنطلق الولايات المتحدة من مصالحها البراغماتية، وتحاول على مدى قرون (تدمير العدو)، المتمثل في روسيا".

وقال مدفيديف، في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارته إلى فيتنام: "لقد جنت أوروبا. تتصرف الولايات المتحدة بشكل عام بما يتماشى مع مصالحها البراغماتية. هم أنفسهم لا يقاتلون، لكنهم يكسبون المال. إنهم يحاولون تدمير عدو عمره قرون. أما بالنسبة لأوروبا، فهذه قصة حالة مذهلة بالنسبة لي. إنهم باستمرار يسخنون ويؤججون الموقف بقراراتهم".

ولم يستبعد ميدفيديف أنه في هذه الحالة "سيرسل الغرب لنظام كييف، المقاتلات". علاوة على ذلك، "ربما سيعطونه أسلحة نووية" .

كما أضاف ميدفيديف، بأنه في حال زوّد الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية، فحينها ستحتاج روسيا إلى توجيه ضربة استباقية، مشيرا إلى أنه يوجد قوانين حرب لا رجعة فيها، إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية.

المفاوضات مع أوكرانيا "مستحيلة"

وعن المفاوضات، قال ميدفيديف إن المفاوضات مع أوكرانيا "مستحيلة" ما دام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على رأس السلطة.

ونسبت وكالة تاس للأنباء لميدفيديف القول: "كل شيء ينتهي دائما عن طريق التفاوض وهذا أمر حتمي لكن ما دام هؤلاء الناس في السلطة فالموقف بالنسبة لروسيا لن يتغير فيما يتعلق بالمفاوضات".