تسعى أوكرانيا على وجه السرعة لمعالجة 3 تحديات رئيسية تواجهها في خضم السعي الغربي لتزويدها بمقاتلات "إف 16"، بعد اقتراب تحقيق مطلبها المتواصل في اقتناء تلك الطائرات، التي تعتبرها أكثر فعالية في مواجهة الجيش الروسي.