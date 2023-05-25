وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن بايدن سيعلن عزمه على تعيين الجنرال الأفرو-أميركي في أعلى منصب عسكري في الولايات المتحدة خلال حفل سيقام في حديقة الورود بالبيت الأبيض.

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيين الجنرال براون فسيخلف بذلك الجنرال مارك ميلي الذي يشغل منصب رئيس الأركان منذ الأول من أكتوبر 2019 وتنتهي ولايته قريبا.

من هو الجنرال تشارلز براون؟