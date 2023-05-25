وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان إن "أوكرانيا لديها حاجة ملحّة لزيادة قدراتها الدفاعية ضد الضربات الصاروخية والطائرات الروسية".

وأضافت أن الحصول على هذا النظام ونشره "سيعززان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن شعبها وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية".

وتابع البيان أن البيع لن يتطلب تكليف أي موظفين أو مقاولين متعاقدين مع الحكومة الأميركية بالعمل في أوكرانيا.

ووافقت وزارة الخارجية على البيع، وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأربعاء الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الذي يجب أن يوافق على الصفقة.

وتبرعت دول من بينها الولايات المتحدة الداعمة لأوكرانيا في معركتها ضد القوات الروسية، بمعدات عسكرية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات إلى كييف، لكن الاتفاق الأخير سيكون في شكل عملية بيع.

وأدّت الدفاعات الجوية الأوكرانية دورا رئيسيا في حماية البلد من الضربات ومنع القوات الروسية من السيطرة على أجوائه.

وعندما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في فبراير 2022، كانت الدفاعات الجوية الأوكرانية تتكون إلى حد كبير من طائرات وبطاريات تعود إلى الحقبة السوفياتية.

لكن كييف عزّزت مذاك ترسانتها بشكل كبير بفضل الدعم الغربي الذي شمل وحدات من نظام "ناسامز".

منظومة "ناسامز".. قدرات خارقة