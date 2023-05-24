قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن "الغرب راهن على انهيار اقتصاد روسيا"، مشددا على أن هذا "لم يحدث"، وذلك في كلمة ألقاها بالمنتدى الاقتصادي الأوراسي.