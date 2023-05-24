وأوضح شويغو خلال اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين: "سنواصل الرد بسرعة وبقسوة بالغة على مثل هذه الأعمال".

وقال الجيش الروسي الثلاثاء إنه دحر مسلحين هاجموا منطقة حدودية روسية بمركبات مدرعة في اليوم السابق، مضيفا أن قواته قتلت أكثر من 70 "قوميا أوكرانيا" وأجبرت من تبقى منهم على الانسحاب إلى أوكرانيا.

وقالت موسكو إن المقاتلين المتبقّين أجبروا على التراجع عبر الحدود.

وأشار شويغو إلى أن "الجنود الجرحى وعائلات القتلى" سيحصلون على إعانات تصل إلى 5 ملايين روبل (62,550 دولارا)، بالإضافة إلى سداد القروض.

وأعلن أعضاء مجموعتين مناهضتين للكرملين مسؤوليتهما عن التوغل فيما نفت كييف تورطها رسميا.