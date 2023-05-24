وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن مركز الإعصار مر فوق الطرف الشمالي لغوام يوم الأربعاء، وهي أقوى عاصفة تضرب الحزيرة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر بقليل من 150 ألف شخص، منذ عقود.

وحذرت الهيئة في وقت سابق من ”التهديد الثلاثي” للرياح والأمطار الغزيرة والعواصف، واستعد المسؤولون لوقوع ”لأضرار كبيرة” بينها انهيار الجدران غير الخرسانية، وتضرر صهاريج الوقود، وانقلاب السيارات.

وقالت هيئة الطقس إن الإعصار من الفئة الرابعة ”إعصار فائق”، ما يعني أنه يكون مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 241 كم / ساعة أو أكثر.

كما حذرت خدمة الأرصاد الجوية من وضع خطير للغاية يشكل تهديدا للحياة، مطالبة الأفراد بضرورة الاحتماء والبقاء في الملاجئ خلال الساعات القليلة القادمة.

ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن على إعلان الطوارئ وحث كل من لا يقيم في منزل مبني بالخرسانة على البحث عن السلامة في مكان آخر.

كما وجهت تحذيرات للسكان بالبقاء داخل منازلهم وبعيدا عن النوافذ، ونصحتهم هيئة الأرصاد الجوية بعدم الخروج حتى وإن خيم الهدوء خلال مرور العاصفة، قائلة ”ستعود الرياح القوية مجددا”.

وأعلن خبراء الأرصاد احتمال انقطاع الكهرباء والمياه لمدة أيام وربما أسابيع.