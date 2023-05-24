قال محللون عسكريون إن توغلا أوكرانيا استمر يومين داخل مناطق حدودية في غرب روسيا، قد يجبر الكرملين على نقل قوات من خطوط الجبهة، في الوقت الذي تستعد فيه كييف لشن هجوم مضاد كبير وتوجيه ضربة معنوية لموسكو.