وأعلن أوميت أوزداغ، زعيم حزب النصر اليميني المتطرف، دعمه لزعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، الذي سيواجه أردوغان الأحد المقبل.

وقال إنه قرر دعم كليجدار أوغلو بسبب وعوده بإعادة ملايين المهاجرين إلى أوطانهم.

جاء إعلان أوزداغ بعد أيام فقط من تأييد سنان أوغان، صاحب المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 14 مايو، أردوغان في جولة الإعادة.

حصل أردوغان على 49.5 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى بينما حصل كليجدار أوغلو على 44.9 بالمائة.

كما احتفظ حزب أردوغان الحاكم وحلفاؤه القوميون والإسلاميون بأغلبية في البرلمان المكون من 600 مقعد، وهو تطور يعزز فرص أردوغان لإعادة انتخابه لأن الناخبين من المرجح ان يصوتوا له تجنبا لحكومة منقسمة، حسبما يرى محللون.

وشدد كليجدار أوغلو من خطابه الأسبوع الماضي، وتعهد بإعادة اللاجئين واستبعد أي مفاوضات سلام مع المسلحين الأكراد إذا تم انتخابه.

وتتصاعد المشاعر المعادية للمهاجرين في البلاد وسط الاضطرابات الاقتصادية، وأصبحت قضية إعادة المهاجرين إلى أوطانهم رئيسية في الحملة الانتخابية.