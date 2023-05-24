ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن بيسكوف قوله ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت روسيا ستدرس إمكانية تجميد الصراع، إن روسيا "تأخذ فقط في اعتبارها استكمال عمليتها العسكرية الخاصة: ضمان مصالحها وتحقيق أهدافها إما من خلال العملية العسكرية الخاصة أو أي وسائل أخرى متاحة".

وأوضح بيسكوف: "من السابق لأوانه الحديث عن تسوية سلمية في أوكرانيا. العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا".

وردا على سؤال إذا كان الكرملين مستعدا للتفاوض مع الحكومة الأوكرانية: "هذا الموضوع غير ممكن أي مفاوضات مع روسيا محظورة في أوكرانيا".