ووقع الحادث، الاثنين، وقالت السلطات إنه ربما كان متعمدا.

وأوضحت الشرطة في بيان أن المشتبه به وُجهت إليه اتهامات بالتهديد بالقتل أو الخطف أو إلحاق الأذى بالرئيس أو نائب الرئيس أو أحد أفراد الأسرة، من بين تهم أخرى، ولم تحدد هوية الرجل.

وذكرت الخدمة السرية الأميركية أنها احتجزت الرجل في أعقاب الحادث ولا يوجد خطر قائم ولم تقع إصابات.

وبحسب "رويترز" فإن المحققين عثروا على علم يحمل شعار النازية، الصليب المعقوف، داخل الشاحنة التي اصطدمت بالحواجز في ساحة لافاييت المجاورة لأرض البيت الأبيض.

ولم يتضح مكان وجود الرئيس جو بايدن بالضبط عندما وقع الحادث، وكان بايدن قد التقى مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في البيت الأبيض في وقت سابق مساء الاثنين.