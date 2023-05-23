وأكدت الوزارة أيضا أنه تم القضاء على أكثر من 70 مسلحا، منهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه "بعد تعرضه للهزيمة في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، تحول نظام كييف إلى تنفيذ أعمال إرهابية ضد السكان المدنيين"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وتابعت: "في 22 مايو، بعد قصف مدفعي مكثف لنقطة تفتيش كوزينكا الحدودية الدولية، وعدد من المواقع المدنية الأخرى في منطقة غرايفورونسكي بمقاطعة بيلغورود، توغلت وحدة من فصيل قومي أوكراني في أراضي روسيا".

وأشارت الوزارة إلى أنه "في سياق عملية مكافحة الإرهاب، تم صد الفصائل القومية وإلحاق هزيمة بها من خلال ضربات جوية ونيران مدفعية وأعمال نشطة لوحدات حماية الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الغربية".

وأوضحت أنه تم طرد "فلول القوميين إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمر إطلاق النار عليهم حتى القضاء عليهم بشكل كامل".

وأوضح تقرير الدفاع الروسية أنه تمت تصفية أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا وتدمير 4 مركبات قتالية مدرعة و5 شاحنات صغيرة.

قلق الكرملين

وفي وقت سابق الثلاثاء، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن ما قامت به المجموعة التخريبية الأوكرانية في مقاطعة بيلغورود، يبعث على "القلق العميق" و"يتطلب بذل جهود كبيرة".

وقال بيسكوف للصحفيين: "بلا شك، ما حصل يوم أمس الاثنين يبعث على القلق العميق، ويؤكد مرة أخرى بأن المقاتلين الأوكرانيين يواصلون أنشطتهم ضد بلادنا وهذا يتطلب منا بذل جهود كبيرة".

وأوضح بيسكوف أن "الجهود مستمرة والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا متواصلة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلا".

من ناحيته، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية ضربت عدة مناطق في المقاطعة بالمسيرات دون وقوع إصابات.

وكتب غلادكوف في قناته على تطبيق "تلغرام": "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية بوريسوفكا. وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات. أسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على أحد المباني الإدارية، ولم ينتج عنه حريق، تحطم السقف".

وفي وقت سابق الثلاثاء أيضا، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود عن إجلاء السكان المدنيين من 9 قري في المنطقة، إثر توغل مجموعة مسلحة قادمة من أوكرانيا، فيما سقطت عشرات القذائف المدفعية على عدة مدن حدودية يوم أمس الاثنين.

وقال غلادكوف على تلغرام إن "تطهير الأراضي يتواصل. تم إجلاء سكان غريفورون ونوفوسترويفكا وغوركوفسكي وبيزيمينو وموكرايا أورلوفكا وجلوتوفو وغورا بودول وزاموستي وسبوداريوشينو".

وأشار حاكم مقاطعة بيلغورود إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت، خلال اليوم الماضي، حوالي 20 قرية في منطقة بيلغورود، مما أسفر عن إصابة 12 مدنيا.