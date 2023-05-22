وقال سنان أوغان، خلال خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة: "سندعم مرشح تحالف الشعب، رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية المقررة في 28 مايو".

وتعليقا على ذلك، ذكر كمال كليجدار أوغلو، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر:

بات واضحا من يقف بجانب هذا البلد الجميل، ومن يقف بجانب بيعه.

نحن قادمون لإنقاذ هذا البلد من الإرهاب واللاجئين.

هذا استفتاء حقيقي.. ولا أحد يستطيع أن يخدع أحدا بعد الآن.

أدعو مواطنينا، البالغ عددهم 8 ملايين، وجميع شبابنا الذين لم يأتوا إلى صناديق الاقتراع، إلى التصويت

وكان أوغان حصل على 5 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية. ويمثل تحالف "أتا" أو "الأجداد" ذا الصبغة القومية، وينتمي إلى حزب "النصر"، الذي يعارض وجود اللاجئين في تركيا.

وحصل الرئيس التركي على 49.52 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى، مقابل 44.88 بالمئة لأوغلو، مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب.