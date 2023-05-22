وجاءت تصريحات سنان أوغان خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة.

وصرّح أوغان: "سندعم مرشح تحالف الشعب، رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية المقررة في 28 مايو".

وقال إن قرار دعم أردوغان جاء بعد التشاور مع قادة تحالف "الأجداد" الذي مثله في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن المعارضة التركية لم تقدم له أسبابا مقنعة لكي يدعم مرشحها في الجولة الثانية من الانتخابات.

وكان أوغان الذي حصل على 5 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، قد حدد الجمعة الماضية موعدا لكشف مَن سيدعمه في الجولة الثانية المقررة في 28 مايو الحالي.

اللقاء المفاجئ

لكن يوم الجمعة انتهى دون الإعلان عن دعم أردوغان أو كليجدار أوغلو، اللذين يتنافسا في هذه الجولة.

وفي اليوم ذاته، زار أردوغان أوغان في مكتبه بإسطنبول بشكل مفاجئ.

ولم يدل الطرفان بأي تصريحات بعد اللقاء.

"صانع الملوك"

ويمثل أوغان تحالف "أتا" أو "الأجداد" ذي الصبغة القومية، وينتمي إلى حزب "النصر"، الذي يعارض وجود اللاجئين في تركيا.

وبعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، التي تمت في 14 مايو الحالي، اتجهت الأنظار إلى سنان أوغان، وصار يطلق عليه لقب "صانع الملوك".

وفشل كل من أردوغان وكليجدار أوغلو في الفوز بأكثر من 50 في المئة الأصوات اللازمة لحسم منصب الرئيس، لذلك يحتاجان إلى أصوات أوغان.

وخلال الأيام الماضية، أبقى أوغان على أردوغان وكليجدار أوغلو في حالة انتظار وترقب لموقفه، وقال إنه لا يوجد هناك شيء بالمجان، مطالبا بمناصب واتباع سياسات معينة.

لكنه أشار إلى أنه قد يدعو أنصاره لدعم أردوغان.

ورغم تودد كليجدار أوغلو مرارا لأوغان، واستخدامه لغة أكثر شدة حيال اللاجئين، إلا أنه فشل في جذب أوغان إلى طرفه.

ولدى سنان أوغان خطان أحمران: