وقال فياتشيسلاف غلادكوف، في بيان على تيليغرام، إن الجيش الروسي وقوات الأمن يتخذان إجراءات لصد التوغل.

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بهجمات "مجموعة المخربين الأوكرانيين"، مضيفا أن القوات الروسية تعمل على طردها والقضاء عليها.

ونفت الرئاسة الأوكرانية علاقتها بتوغل مقاتلين في منطقة روسية، حسب ما نقلت وكالة فرنس برس.

فيما ذكر موقع "هرومادسكي" الأوكراني أن جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني ألقى باللوم في العملية المسلحة بمنطقة بلغورود على مواطنين روس ينتمون إلى مجموعتين شبه عسكريتين.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم المخابرات العسكرية أندريه يوسوف قوله إن فيلق حرية روسيا وفيلق المتطوعين الروس هما المسؤولان عن العملية.

ولم يوضح الموقع ما إذا كان قدم أي دليل يثبت ذلك.

وفي وقت سابق، نشرت قناة "بازا" المرتبطة بأجهزة الأمن الروسية على تيليغرام، لقطات تظهر ما بدا أنها دبابة أوكرانية تهاجم نقطة حدودية روسية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة تلك التقارير حتى الآن.