وذكر موقع "ناشونال ديفينس" الأميركي أن السلاح المضاد سيعمل على تعزيز قدرات أوكرانيا على التصدي للطائرات الروسية المسيرّة.

وتولت شركة "نورثرب غرومان" الدفاعية، ومقرها ولاية فيرجينيا تطوير سلاح "Agnostic Gun Truck"، الذي هو عبارة عن شاحنة صغيرة تحمل رشاش "إم 230 "، وهو من عيار 30 ملم.

ويستخدم هذا الرشاش حاليا في مروحية "أباتشي الهجومية".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أكدت في أبريل الماضي أنها سترسل السلاح الجديد إلى أوكرانيا، ضمن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

ووفقا لمصدر في الصناعات الدفاعية، فإن 8 شاحنات ستسلم إلى أوكرانيا على شكل 3 مجموعات بطاريات، وتضم كل واحدة منها 3 شاحنات ونظام (M-ACE)، وهو نظام تكتيكي مضاد للطيران غير المأهول، يتميز بالسرعة في رصد الأهداف وتتبعها وإسقاطها عبر أدوات استشعار ورادار ورشاش.

ويقود هذا النظام كله شخص واحد فقط.

ويقول الموقع الدفاعي إن لهذا السلاح القدرة على ضرب وإسقاط طائرات مسيرة تتحرك بسرعة تتجاوز 30 كيلومترا في الساعة.

ويوفر هذا السلاح حماية ضد الطائرات المسيرة الصغيرة الحجم التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، وقد لا تتمكن الأنظمة الأخرى من رصدها.