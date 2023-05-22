وأُرسلت أكثر من 80 مركبة إطفاء إلى مكان الحريق الذي اندلع الأحد، على ما أفاد المكتب الفيليبيني للحماية من الحرائق.

وارتفع دخان أسود كثيف لمئات الأمتار في السماء، بينما أتت النيران على مكتب البريد المركزي في مانيلا (شمال).

واحتاج عناصر الإطفاء إلى أكثر من 7 ساعات للسيطرة على الحريق.

وقال مدير مكتب البريد الفيليبيني لويس كارلوس، في حديث إلى راديو "دي زي بي بي"، إنّ "المبنى احترق بالكامل من الطبقة السفلية إلى طبقته الخامسة".

وأوضح أنّ التحقيقات جارية لمعرفة السبب الكامن وراء الحريق.

وكان هذا المبنى الذي شُيّد في العام 1926، يُعتبر من "أكبر المباني" في مانيلا، على ما ذُكر في موقعه الالكتروني.

ودُمّر خلال الحرب العالمية الثانية عندما استعادت القوات الأميركية السيطرة على مانيلا من القوات اليابانية، قبل إعادة بنائه في العام 1946.