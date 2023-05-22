وقال المسؤول الروسي في تصريحات نشرت الاثنين على موقع السفارة على تطبيق تيليغرام: "لقد أخضعت واشنطن أعضاء مجموعة السبع بالكامل لسياستها الخاصة فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا. علاوة على ذلك، شددت بقوة نهجها تجاه قضيتين مهمتين؛ إنني أتحدث عن الاستعدادات لإرسال مقاتلات F-16 إلى النظام في أوكرانيا، وكذلك الموافقة غير المشروطة على الهجمات على شبه جزيرة القرم باستخدام أسلحة أميركية وأسلحة غربية أخرى."

وأضاف: " يعرف كل متخصص أنه لا توجد بنية تحتية لاستخدام طائرات F-16 في أوكرانيا، كما أن العدد المطلوب من الطيارين وموظفي الصيانة لمثل هذه الطيارات غير موجود أيضًا. ماذا سيحدث إذا أقلعت المقاتلات الأميركية من مطارات الناتو، التي يديرها "متطوعون" أجانب؟"

وختم بالقول: "أود أن أحذر ممثلي الإدارة من الأحكام الطائشة في شبه جزيرة القرم، خاصة فيما يتعلق بـ "مباركة" نظام كييف لشن هجمات جوية على شبه الجزيرة. اسمحوا لي أن أذكركم بأن الضربات على هذه الأرض تعتبر من قبلنا هجوما على أي منطقة أخرى من الاتحاد الروسي. من المهم أن تدرك الولايات المتحدة تمامًا الرد الروسي."

عواقب مهولة

وكانت قد نقلت السبت وكالة تاس للأنباء عن ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي القول إن دول الغرب ستواجه "مخاطر مهولة" إذا أمدت أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16. وجاء ذلك ردا من جروشكو على سؤال حول تداعيات إمدادات الطائرات التي تطلبها أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤولون أميركيون كبار إن أوكرانيا لم تحصل بعد على تعهدات بعمليات تسليم للطائرات، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن قال لزعماء مجموعة السبع الجمعة إن واشنطن تدعم برامج التدريب المشتركة للطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16.

ونقلت تاس عن جروشكو القول "نرى أن دول الغرب لا تزال ملتزمة إزاء سيناريو التصعيد. إنه ينطوي على مخاطر مهولة عليها".

وأضاف "على أي حال، سيؤخذ ذلك في الاعتبار في جميع خططنا، ولدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف التي حددناها".