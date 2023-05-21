وبالرغم من أن رون ديسانتيس لم يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية رسميا بعد، فإنه يعد أحد أبرز منافسي دونالد ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" جانبا من تلك الهجمات التي يشنها الاثنان على بعضهما، وذلك بنشرها تفاصيل مكالمة مسربة لديسانتيس، أكد فيها عزمه الترشح للانتخابات، وثقته التامة بقدرته على التغلب على ترامب.

تفاصيل المكالمة المسربة

تواصل حاكم فلوريدا مع المانحين والداعمين، للإعلان بشكل غير رسمي عن حملته الانتخابية. وقال في واحدة من المكالمات:

"لديك 3 أشخاص في هذه المرحلة يتمتعون بالمصداقية في هذا الأمر برمته، بايدن وترامب وأنا."

"أعتقد أن من بين هؤلاء الثلاثة، اثنان لديهما فرصة ليتم انتخاب أحدهما رئيسا.. بايدن وأنا".

"استنادا إلى جميع البيانات في الولايات المتأرجحة، فإن الأمر ليس رائعا للرئيس السابق.. لأن الناس لن يغيروا وجهة نظرهم عنه".

ترامب يرد "الصفعة"