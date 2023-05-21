وأدت الأمطار الغزيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع لمصرع 14 شخصا، محولة شوارع مدن وبلدات منطقة إميليا رومانيا إلى أنهار هادرة، ومع هطول مزيد من الأمطار، مددت السلطات الإقليمية حالة التأهب القصوى.

ميلوني تغادر قمة السبع

في مؤشر على صعوبة الأزمة، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، السبت، إنها ستغادر قمة مجموعة السبع في اليابان مبكرا للإشراف على التعامل مع الوضع الطارئ.

ميلوني قالت: "بصراحة لا يمكنني البقاء بعيدا عن إيطاليا في مثل هذا الوضع المعقد"، وشكرت 5 آلاف شخص من عناصر إنقاذ ومتطوعين ساعدوا المتضررين من الفيضانات. ومن المتوقع أن تزور ميلوني بعض المناطق الأكثر تضررا، الأحد.

دمار هائل

خلال 36 ساعة فقط، هطلت كمية أمطار تسجل عادة خلال 6 أشهر في منطقة إميليا رومانيا. ووصفت الفيضانات بأنها الأسوأ في البلد منذ قرن.

تسببت الفيضانات في حدوث أكثر من 305 انهيارات أرضية، وألحقت أضرارا أو أغلقت أكثر من 500 طريق في المنطقة.

رئيس بلدية بولونيا، ماتيو ليبور، قال السبت، إن إصلاح الطرق والبنية التحتية سيستغرق أشهرا وفي بعض الأماكن ربما سنوات .

فاض قرابة 24 من الجداول والأنهر في الأنحاء الجنوبية الشرقية لمنطقة إيميليا رومانيا عقب هطول الأمطار الغزيرة في وقت سابق هذا الأسبوع، أغرقت أحياء وأراض زراعية بالكامل.

"مع تساقط ما يوازي 6 أشهر من الأمطار خلال 36 ساعة حيث تساقطت أمطار قياسية قبل أسبوعين، لا يمكن لأي منطقة أن تصمد"، على ما قال حاكم إيميليا رومانيا ستيفانو بوناتشيني لوسائل الإعلام المحلية .

بوناتشيني أكد أن هناك ما يقدر بـ"ملياري دولار من الأضرار، ولم تعد الأرض تمتص شيئا".

جاءت الأمطار الغزيرة في أعقاب جفاف تأثرت به مناطق واسعة في شمال إيطاليا الشتاء الماضي، إضافة لشح قياسي للأمطار الصيف الماضي أتى على المحاصيل الزراعية.

انضمت القوات المسلحة الايطالية وخفر السواحل لجهود الطوارئ ونشرت مروحيات لإنقاذ الأهالي من منازلهم، وزوارق مطاطية للوصول إلى المنازل المحاصرة بالمياه من جميع الاتجاهات.

تغير المناخ وعوامل أخرى

ورغم أن هذه الهطولات القياسية وما يتمخض عنها من فيضانات وسيول جارفة، ترتبط بتغير أنماط الظواهر الطبيعية المناخية جراء تطرف المناخ، لكن لا يمكن، وفق خبراء، إلقاء اللوم مباشرة على ذلك.

ويقول الأكاديمي وخبير السياسات والاستراتيجيات المائية، رمضان حمزة، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية":

"هطول الأمطار الكثيف الذي بلغ معدله حوالي 8 بوصات تقريبا ببعض المناطق الإيطالية في غضون أقل من 48 ساعة، يعد ظاهرة جوية غير مسبوقة".

"هذا يفسر حدوث الفيضانات الكارثية، والتي من أسبابها أيضا أن المنطقة كانت قد تعرضت قبل ذلك لعواصف مطرية سببت إشباع المنطقة، مما أدى لإتلاف العديد من ضفاف الأنهار وتآكلها" .

"مما ساهم أيضا في تفاقم شدة الفيضانات بالمناطق السهلية، هو حدوث عشرات الانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية".