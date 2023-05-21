وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الأحد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة والجيش الروسي بعد يوم من قول يفغيني بريغوجن رئيس فاغنر إن مجموعته استولت على المدينة.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار على تلغرام: "تقدم قواتنا المستمر في الضواحي يصعّب وجود العدو في باخموت. قواتنا طوقت المدينة جزئيا".

وأضافت أن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها على طول مشارف باخموت واستولت على جزء من المرتفعات المطلة على المدينة.

وكتبت ماليار التعليقات على تطبيق تيليغرام بعد فترة وجيزة من قول بوتين إن المعركة في باخموت انتهت بانتصار روسي.

وأوضحت: "تسيطر قواتنا على المدينة عن طريق تطويقها بشكل جزئي، ما يمنحنا الفرصة لتدمير العدو".

وتابعت: "لذلك، يجب أن يدافع العدو عن نفسه في الجزء الذي يسيطر عليه من المدينة".

وأضافت ماليار أن القوات الأوكرانية لا تزال تدافع عن المنشآت الاصطناعية ومرافق البنية التحتية في باخموت، بالإضافة إلى قطاع بالمدينة.

تضارب أوكراني بشأن سقوط باخموت

والأحد، أعلنت أوكرانيا أنها لا تزال تقاتل للسيطرة على مدينة باخموت بشرق البلاد بعد أن قال زيلينسكي في وقت سابق إن المدينة باتت "في قلوبنا فقط".

وخلال الساعات الماضية ثارت حالة من التضارب بشأن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوكرانيين بشأن سقوط باخموت.

ماذا قال زيلينسكي عن باخموت؟

وقال زيلينسكي، قبل اجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في اليابان، إنه يعتقد أن "أوكرانيا خسرت المدينة، لكنه أضاف عليكم أن تفهموا أنه لا يوجد شيء هناك...لقد دمروا (الروس) كل شيء".

وتابع: "اليوم باخموت في قلوبنا فقط. لا يوجد شيء في هذا المكان".

كان زيلينسكي يتحدث إلى جانب الرئيس الأميركي في قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان.

وقال الرئيس الأوكراني: "إنها مأساة".

المتحدث باسم زيلينسكي

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني إن زيلينسكي لم يؤكد سيطرة القوات الروسية على مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا.

وكتب سيرغي نيكيفوروف على فيسبوك: "سؤال المراسل كان: الروس قالوا إنهم سيطروا على باخموت... وكان رد الرئيس: لا أعتقد ذلك".

وأضاف باللغة الأوكرانية: "بهذه الطريقة نفى الرئيس الاستيلاء على باخموت".