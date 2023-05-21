وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن 6 من حرس الحدود قتلوا خلال هجوم في سراوان في محافظة سيستان-بلوشستان الحدودية مع باكستان.

وسيستان بلوشستان هي واحدة من أفقر المحافظات في إيران وتضم أقلية البلوش المسلمة السنية بمعظمها.

وتشهد المحافظة باستمرار اشتباكات بين قوات الأمن والمتمردين البلوش أو جماعات متطرفة أو تجار مخدرات.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن الهجوم شنته "جماعة إرهابية كانت تحاول التسلل إلى البلاد"، لكنها "فرت عبر الحدود بعد الاشتباك".

وأشارت الوكالة إلى أن نائب قائد الشرطة الوطنية وقائد حرس الحدود وصلا إلى المنطقة للتحقيق في الحادث.

وفي مارس الماضي، قتل ضابطا شرطة بالرصاص في اشتباكات مع "مجرمين مسلحين" في ذات المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).