ووفقا لمراسلة "سكاي نيوز عربية"، تشهد عملية التصويت في الانتخابات اليونانية العامة، إقبالا ضعيفا حتى الآن.

ومن المفترض أن يتوجه حوالي 9.8 مليون ناخب يوناني من المسجلين في القوائم الانتخابية، من بينهم ما يقرب من 400 ألف ناخب جديد يحق لهم التصويت لأول مرة، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية للبلاد.

وستجرى الانتخابات بنظام التصويت النسبي ورغم أن استطلاعات الرأي تضع حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في المقدمة، فإنه ليس من المرجح أن يحصل على الأغلبية المطلقة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

ومارس اليونانيون المقيمون في الخارج والمسجلون في القوائم الانتخابية الأجنبية الخاصة حقهم في التصويت يوم السبت، في الدوائر الانتخابية التي أقيمت في 35 دولة.

ويحق للمواطنين الذين يبلغون من العمر 17 عاما في عام 2023، والمسجلين في القوائم الانتخابية للبلديات التصويت.

ووفقا للدستور، فإن ممارسة الحق في التصويت إلزامية للجميع، باستثناء الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما، والأشخاص غير الموجودين في البلاد يوم الانتخابات، والذين لا يستطيعون السفر، بسبب اعتلال الصحة والذين سجلوا للتصويت في الخارج.