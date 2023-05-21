وقال زيلينسكي إنه يعتقد أن "أوكرانيا خسرت المدينة، لكنه أضاف عليكم أن تفهموا أنه لا يوجد شيء هناك...لقد دمروا (الروس) كل شيء".

وتابع: "اليوم باخموت في قلوبنا فقط. لا يوجد شيء في هذا المكان".

كان زيلينسكي يتحدث إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن في قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان.

وأعلنت روسيا، السبت، السيطرة بالكامل على المدينة التي دمرتها الحرب في شرق أوكرانيا، وإذا ثبت هذا فسيكون نهاية للمعركة الأطول والأكثر دموية في الحرب الدائرة منذ قرابة 15 شهرا.

وقال زيلينسكي: "إنها مأساة".

وقادت قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الهجوم على المدينة التي لحق بها دمار كبير.

وقال رئيس المجموعة يفغيني بريغوجن في وقت سابق اليوم إن قواته طردت الأوكرانيين أخيرا من آخر منطقة مأهولة داخل المدينة.

مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

من جانبه، كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتعهد لزيلينسكي خلال اجتماع في اليابان بأن تبذل الولايات المتحدة كل ما في وسعها لتعزيز قدرات كييف الدفاعية في الحرب مع روسيا.

وقال بايدن، خلال لقائه مع زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع، إن حزمة المساعدات العسكرية ستتضمن ذخيرة ومدفعية ومركبات مدرعة.