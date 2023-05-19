وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لمناقشتهما محادثات بايدن الخاصة مع الحلفاء، إن الرئيس الأميركي أعلن أنه وافق على التدريب الذي من المرجح أن يتم إجراؤه في أوروبا خلال الأشهر المقبلة.

وأضافا أن ذلك تم في اجتماع لقادة مجموعة السبع بمدينة هيروشيما اليابانية، حيث أعلن الزعماء أيضا عن فرض عقوبات جديدة على موسكو قبل انضمام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إليهم في القمة الأحد.

وقال بايدن للقادة إن قرارات بشأن موعد وعدد ومن سيوفر الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع لأوكرانيا لاستخدامها في المعركة، من المقرر أن تتخذ في الأشهر المقبلة أثناء التدريب.

وكان زيلينسكي دعا باستمرار إلى تزويد بلاده بطائرات مقاتلة غربية لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الهجوم الروسي المستمر منذ 15 شهرا، لكنه يواجه حتى الآن ترددا من جانب الولايات المتحدة.

وبموجب لوائح ترخيص التصدير، تحتاج الولايات المتحدة إلى التصديق على أي جهد من جانب الحلفاء لتدريب الطيارين الأوكرانيين.

واستعد الحلفاء الأوروبيون في الأسابيع الأخيرة لفكرة إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، كما فعل مسؤولون من حكومة بايدن، ومن بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي ظهر كمدافع قوي عن الفكرة داخل الإدارة.