وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين "بناء على دعوة رئيس الوزراء لي كيانغ.. يقوم رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية ميشوستين بزيارة رسمية للصين في 23 و24 مايو".

وأفاد الكرملين أنه "سيتم بحث التعاون الصيني الروسي في المجالين الاقتصادي والتجاري"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

واضاف أن "اهتماما خاصا سيتركز على الصناعة والطاقة والبنى التحتية في النقل والزراعة"، مشيرا إلى أن اتفاقات ثنائية عدة سيتم توقيعها خلال الزيارة.

ويتوجه ميشوستين أيضا الى شنغهاي حيث يشارك في منتدى اقتصادي صيني روسي.

يشار إلى أنه في منتصف مارس الماضي، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إثر قمة في موسكو أن العلاقة "الخاصة" بين البلدين دخلت "حقبة جديدة".

ومنذ نحو 15 شهرا، لم تبادر الصين علنا الى إدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا بخلاف غالبية القوى العالمية.

وأرسلت بكين هذا الأسبوع موفدا إلى أوروبا بهدف إيجاد "تسوية سياسية للازمة الاوكرانية".

وبعدما زار أوكرانيا الثلاثاء والأربعاء، من المقرر أن ينتقل الموفد لي هوي، اليوم الجمعة، إلى بولندا قبل أن يتوجه إلى فرنسا وألمانيا وروسيا.