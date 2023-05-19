وقال نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، إن بريطانيا سلمت أوكرانيا مدافع ذاتية الدفع من طراز "إيه أس 90" التي وعدتها بها سابقا، بالإضافة إلى ناقلات جند مدرعة وعربات مدرعة، وفق ما نُشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني.

ووفق هيبي تم تسليم أوكرانيا دبابات "تشالنجر 2"، والمدافع "إيه إس 90"، وناقلات الجند المدرعة "بولدوغ"، "سبارتان"، "ستورمر"، "إم 113"، بالإضافة إلى العربات المدرعة "وولفهوند"، "ماستيف"، "هاسكي" و"إف في 104".

ويستخدم الجيش البريطاني مدافع "إيه أس 90" ذاتية الحركة بديلا عن الهاوتزر الأميركي "إم 109"، وفق موقع "ميليتاري فاكتوري" العسكري، الذي أكد أن بريطانيا أنتجت 179 مدفعا من هذا النوع لجيشها ويمثل مصدرا مهما للنيران المباشرة وغير المباشرة.

ما هي قدرات "إيه أس 90"؟

الطول: 9 أمتار

العرض: 3.5 أمتار

الارتفاع: 2.49 مترا

الوزن: 45 طنا

السرعة: 55 كيلو مترا في الساعة

المدى: 370 كيلومترا

الطاقم: 5 أفراد

ما هو تسليح "إيه إس 90"؟

مدفع رئيسي عيار 155 ملم بـ48 طلقة

مدفع رشاش مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم بألف طلقة

قاذفات قنابل دخان.

مدى الرمي: من 27 إلى 40 كيلومترا

نوع التعمير: آلي

أقصى معدل نيران: 6 قذائف في الدقيقة، لمدة ثلاث دقائق

معدل النيران المستمر: قذيفتان في الدقيقة

سعة المخزن 48 قذيفة

وتم تطوير مدفع "إيه أس 90" في الثمانينيات وتم إدخاله في التسعينيات، وأثبت أنه سلاح ممتاز، وتم تزويده بأنابيب يبلغ قطرها 155 ملمًا، لكن تقادم عمرها بعد عدة ترقيات متتالية، وبالتحديد في الأنواع المقبولة من الذخيرة والرقمنة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لندن ستكون مجبرة على البحث عن طريقة لتجديد مخزونها من الأسلحة الثقيلة من مدافع "إيه إس 90".

ويقول موقع "ميليتري ووتش" العسكري إن الجيش البريطاني يعاني من انقطاع مدافع "إيه إس 90" بمخازنه.

التبرع بجميع الوحدات للجيش الأوكراني يجعل مستقبل أفواج المدفعية في الخدمة موضع تساؤل.

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ساحة اختبار للأسلحة

من جهته قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الخميس، إن تصرفات الغرب في تحويل بعض الدول إلى ساحة اختبار للأسلحة وإدراج دول أخرى في حلف الناتو تضع العالم على شفا صراع عالمي.

وأضاف لوكاشينكو: "لقد تحولت الدول المنفردة إلى ساحة اختبار لتدمير الأسلحة الغربية القديمة واختبار أسلحة جديدة".

ونقلت وكالة "بلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله: "مثل هذه الأعمال تضع العالم على حافة صراع عالمي".

وعلق الخبير العسكري مايك جاكوبسون، قائلا إنها "حرب استنزاف" فتلك المساعدات ستمكن أوكرانيا من إيقاف تقدمات الروس وذلك بفضل المعدات الأكثر دقة والأبعد مدى التي يوفرها حلفاؤها.

أعتقد أن مدفعية أقوى ستقلل من قدرة الروس على مواصلة الحرب.

الغرب يركز على تزويد أوكرانيا بالمدفعية والطائرات الانتحارية التي تطير لساعات لضرب الأهداف الروسية.

لا يمكن لأحد أن يؤكد أن تلك الأسلحة ستسمح للأوكرانيين بطرد الروس تماما من أراضيهم.

معركة المدفعية ستجبر روسيا إما على تصعيد النزاع أو التفاوض لكن موسكو ستغضب لكنها لن تهزم، وفق وكالة فرانس برس.

‏قال الخبير العسكري الروسي فلاديمير إيغور لموقع " سكاي نيوز عربية"، إن إرسال بريطانيا صواريخ "ستورم شادو" وبعدها مدافع "إيه إس 90"، يعني أن لندن تنتقل إلى مرحلة جديدة من التصعيد ضد ‏روسيا في أوكرانيا.

موسكو سترد بتصعيد مماثل

واشنطن ولندن مسؤولتان عن هذا التصعيد

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محور واشنطن ولندن ووارسو وكييف، ورّط أوكرانيا

اعتراف الجميع باتفاقية مينسك قد ينهي الحرب عن طريق المفاوضات

ويقول الخبير العسكري البريطاني مايكل كلارك: "مع تغيير أنواع الحرب وتطورات التكنولوجيا فاستبدال مدافع الهاوتزر البريطانية فرصة لإعادة تنشيط القوات المسلحة البريطانية وسط تخفيضات الميزانية العسكرية".

وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن المدافع من عيار 155 ملم ومنها "إيه أس 90" لها نطاقات متواضعة للغاية لكنها متوافقة مع الذخيرة التي تملكها جميع دول حلف الناتو.