وقال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، عبر تطبيق تلغرام إنّه "تمّ تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة. يجري التحقّق من البيانات المتعلّقة بالضحايا والأضرار".

بدوره، أعلن الجيش الأوكراني أنّ منطقة فينييتسيا بوسط البلاد تتعرّض لهجمات "بصواريخ كروز"، مشيراً إلى أنّه أطلق تحذيرات للسكّان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرّضهم لضربات جوية.

من ناحيته، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إنّ حريقاً اندلع في محل تجاري بمنطقة دارنيتسكي في العاصمة نتيجة سقوط الحطام، مشيراً أيضاً إلى أّنّه تمّ تسجيل انفجار في منطقة ديسنيانسكي.

من جهتها، أكّدت وسائل إعلام محليّة وقوع انفجارات في خميلنيتسكي، على بُعد حوالي 100 كيلومتر إلى الغرب.

وقال الجيش الأوكرانيى إنّه تمّ تفعيل أنظمة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.