واعتبر عزت خلال لقائه رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت في جوبا، الأربعاء، أن رئيس الجارة الجنوبية "أكثر شخص يتفهم المشكلة السودانية".

كما اعتبر أن الحديث عن استخدام الدعم السريع المواطنين كدروع بشرية "كلام غير منطقي وغير صحيح"، مشيرا إلى أن الدعم السريع شكلت قوة "لحماية المدنيين وممتلكاتهم للحد من عمليات السلب والنهب التي تشهدها أحياء وأسواق الخرطوم".

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع تسيطر على 90% من مناطق الخرطوم.