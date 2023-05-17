وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ما زالت تقيم حجم الضرر. سيحدد ذلك ما إذا كانت المنظومة تحتاج إلى استرجاعها كليًا أو ببساطة إصلاحها على الفور من قبل الأوكرانيين.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن "ضربة عالية الدقة من نظام صاروخ كينجال الفرط صوتي في مدينة كييف أصابت منظومة باتريوت الأميركية الصنع الصاروخي ومضاد للطائرات".

وعلى الجانب الآخر، قال مسؤولون أوكرانيون إنهم نجحوا في اعتراض جميع الصواريخ الستة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت التي أطلقها الروس. لكنهم رفضوا التعليق على استهداف منظومة الصواريخ.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية سيرهي احنات: "لا يمكننا التعليق على هذا. سنبتعد عن التعليق على المصادر الروسية".

تمتلك أوكرانيا حاليًا منظومتي دفاع جوي من طراز باتريوت في البلاد، إحداهما تبرعت به الولايات المتحدة والأخرى تبرعت بها ألمانيا وهولندا.