وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة ريا نوفوستي إن "روسيا لم تطلق هذا العدد من صواريخ كينجال الذي تقول (أوكرانيا) إنها أسقطته".

ونقلت "فرانس برس" عن الوزير الروسي "عدد هذه الاعتراضات الأوكرانية يزيد بثلاث مرات عما أطلقناه".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، أنها أسقطت ستة صواريخ كينجال، وهو سلاح أساسي لروسيا عزّز قدرات ضرباتها البعيدة المدى.

وجاء في تغريدة لوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف "إنجاز رائع آخر لسلاح الجو الأوكراني! الليلة الماضية، أسقط المدافعون عن سمائنا ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال و12 صاروخا آخر".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة وجّهها إلى مجلس أوروبا في مؤتمر عبر الفيديو إنه تم اعتراض "مئة بالمئة" من الصواريخ الروسية التي أطلقت على الأراضي الأوكرانية بين الإثنين والثلاثاء.

وصواريخ كينجال هي نوع من الأسلحة التي يصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانها "لا تقهر"، لأن سرعتها فرط الصوتية تسمح لها بتجنب أن يتم اعتراضها من قبل غالبية أنظمة الدفاع الجوية.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت للمرة الأولى أنها أسقطت صاروخا روسيا من طراز كينجال في مطلع مايو بفضل نظام الدفاع المضاد القوي الأميركي باتريوت الذي تم تسليمه الى كييف في أبريل.