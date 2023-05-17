ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الشرطة إيكينغا توتشوكوو إنّ "الموكب لم يضمّ أيّ مواطن أميركي".

وأشار المتحدث إلى أنّ المسلّحين "قتلوا عنصرين في قوة الشرطة المتنقلة واثنين من أفراد القنصلية"، قبل أن يحرقوا سيارتهم.

وفي واشنطن، أكّد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أنّ موكباً أميركيا في نيجيريا تعرّض لهجوم لم يسفر عن إصابة أيّ مواطن أميركي.