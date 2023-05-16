وأشارت تقارير غربية إلى أن بايدن سيواجه معركة شاقة في الانتخابات ضد منافسه الجمهوري، في الوقت الذي يتوقّف كثير من المحللين والمراقبين عند عُمر الرئيس الأكبر للولايات المتحدة، والذي إذا ما فاز سيُغادر منصبه في سن الـ86 عاما، لتتجه الأنظار إلى هاريس، التي قد تصبح بين ليلة وضحاها رئيسة للبلاد.

وفي حديثها عن عمر بايدن، قالت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي: "أعتقد أنه يمكننا جميعًا أن نكون واضحين للغاية ونقول في واقع الأمر أنك إذا صوتت لجو بايدن، فأنت حقًا تعتمد على الرئيس هاريس، لأن فكرة أنه حتى سن 86 عامًا ليس شيئًا محتملًا".

ولم تكن هيلي الجمهورية الوحيدة التي تلاحق كامالا هاريس، فبعد أن وصفت بايدن بصاحب الـ142 عاما، سخر السناتور الجمهوري تيد كروز من احتمالية مواجهة هاريس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حال تصعيدها لمنصب الرئاسة.

حظوظ انتخابية

ظهرت كامالا هاريس، بشكل كبير في مقطع الفيديو الذي أعلن خلاله بايدن عن حملته لانتخابات 2024، في إشارة قوية على أنها ستكون جزءًا أساسيًا من جهود إعادة انتخابه، حسبما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز".

بالنسبة لمؤيديها، تمثل هاريس (58 عاما)، شرائح واسعة من الناخبين الأميركيين لا يمثلها بايدن، إذ أنها امرأة، ثنائية العرق، وأصغر بعقود من بايدن (80 عامًا)، كما يُنظر إليها على أنها المدافع الأكثر وضوحًا في الإدارة حول عدد من القضايا بما في ذلك حقوق التصويت والإجهاض ومواجهة تغيّر المناخ.

لكن منتقديها - ومن بينهم جمهوريون وديمقراطيون - يقولون إنها غير مستعدة لمستقبل إدارة البلاد، إذ تعتبر نفسها الوريثة المحتملة لرئاسة بايدن، والبعض لا يعتقد أن القضايا في حقيبتها ستنال استحسان الناخبين.

سبق أن دافع جو بايدن عن نائبته هاريس، قائلا إنها "لم تحصل على التقدير الذي تستحقه".

فرص بايدن وكامالا

من جانبه، علّق عضو الحزب الديمقراطي الأميركي، والمحلل السياسي في واشنطن، مهدي عفيفي، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، على الهجوم المتعلق بكامالا هاريس، وتأثير ذلك على حظوظها مع الرئيس جو بايدن في الانتخابات المقبلة، بالقول: